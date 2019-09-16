Владивосток, , 11:16 — REGNUM Решением Спасского гарнизонного военного суда военнослужащий одной из частей ТОФ был приговорён к 3,5 годам лишения свободы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Следствием установлено, что военнослужащий контрактной службы, заместитель командира взвода, старшина 1-й статьи, путём неправомерного списания «сэкономил» 38 тонн дизельного топлива, которое продал, а деньги потратил на проведение ремонта в своей воинской части и закупку различных рабочих инструментов. На все траты он предоставил кассовые чеки. Суд определил отбывание наказания условно.

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Как сообщало ИА REGNUM, капитан-механик осужден в Томске за хищение топлива со своего судна — ранее он уже привлекался к ответственности за мошенничество, поэтому получил не условный срок.