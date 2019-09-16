Могадишо, , 11:54 — REGNUM Пять человек, включая заместителя губернатора штата Средняя Шабелле и бывшего министра правительства Сомали, погибли и несколько человек ранены в результате взрыва придорожной мины в Сомали. По сообщению полиции, теракт был направлен против автомобиля замгубернатора в районе Средней Шабелле. Об этом сообщило эфиопское новостное агентство Caasimada.

Сотрудник полиции региона Махамуд Духлоу сообщил по телефону, что инцидент произошел недалеко от города Балад, расположенного в 40 километрах к северо-востоку от сомалийской столицы Могадишо.

Президент штата Хиршабель Мохамед Абди Варе подтвердил факт теракта против правительственных чиновников и смерти заместителя губернатора Средней Шабелле Абдуллахи Читаве и бывшего министра бизнеса штата Хиршабель Сабрие Османа.

Местные СМИ заявляют, что сотрудники сил безопасности штата Хиршабель также есть среди погибших, но точное их число не сообщается. Сомалийская террористическая группировка «Аль-Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за нападение.