Аддис-Абеба, , 11:33 — REGNUM В результате взрыва гранаты, направленного на полицейский участок в городе Бурайо в эфиопском штате Оромо, примерно в 20 километрах к северо-западу от Аддис-Абебы, пострадали девять человек. Согласно заявлению, опубликованному Бюро связи штата Оромо, в результате нападения девять граждан, среди которых были сотрудники полиции штата, получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщило эфиопское информационное агентство The Ethiopia Reporter.

После инцидента все жертвы взрыва гранаты были доставлены в больницу, а некоторые из них, как сообщается, нуждаются в длительном лечении. Правительство штата Оромо спустя всего несколько часов после официального объявления об инциденте заявило, что полиции удалось арестовать подозреваемых в атаке на полицейский участок лиц.

В заявлении говорится, что 22 задержанных, помимо причастности к нападению на полицейский участок, обвиняются в связях с повстанческой группировкой Фронта освобождения Оромо. По заявлению полиции, все задержанные являлись радикально настроенными националистами и пытались подорвать авторитет федеральной власти Эфиопии в штате в лице сил полиции.