Солнечногорск, Московская область, , 12:26 — REGNUM Экологические активисты Московской области организовали экстренный сбор у места вырубки деревьев вблизи деревни Лыткино (Солнечногорск). Как сообщается 16 сентября на портале activatica.org, вырубка ведется рядом с местом, где запланировано строительство мусороперерабатывающего комплекса (МПК) и полигона ТБО «Поварово».

По словам экозащитников, официальные органы власти отрицают связь вырубки с полигоном: в администрации Солнечногорска утверждают, что ведется санитарная рубка. Однако активисты уверены в обратном: место расчищают под будущий завоз мусора. К 15 сентября от деревьев «освободили» поляну площадью в несколько гектаров, утверждается на портале.

Свои подозрения экозащитники подкрепляют фотографиями с изображением срубленных здоровых деревьев, а также утверждают, что единственный документ, который предъявляют рабочие, это бумага «без подписей, печатей и даже названия организации, которой он выдан». То есть нет ни пакета разрешительной документации, ни проекта. В этой связи активисты напоминают, что разработка проекта строительства МПК была приостановлена, так как расторгнут договор с проектировщиком. Поэтому если площадку расчищают под комплекс, то официальной разрешительной документации тут быть и не может, а если это и правда «санитарная рубка», то нет должным образом оформленных бумаг.

По словам экозащитников, рядом с местом вырубки находится заброшенная незаконная свалка, деятельность которой приостановили в 2012 году, но мусор так и не вывезли. А еще примерно в 1 км от этого места обнаружили строителей, устанавливающих глухой высокий забор. По мнению активистов, это свидетельствует в пользу подозрений о строительстве полигона. Тем более, что начальник стройки отказался показывать им документы на проводимые работы, заявляя, что предъявит их только сотрудникам полиции. Экозащитники утверждают, что полиция на вызов не приехала, поэтому документов они так и не увидели. Новый сбор активистов у места вырубки деревьев назначен на 16 сентября.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года прошла публичная встреча подмосковных чиновников с жителями Поварова, которые высказались против строительства мусороперерабатывающего комплекса и полигона вблизи поселения.

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