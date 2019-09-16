Ханты-Мансийск, , 10:47 — REGNUM В аэропорту Ханты-Мансийска совершил аварийную посадку вертолёт Ми-26. Как уточнили в информационно-аналитическом отделе «Центроспас-Югория», инцидент произошёл накануне вечером, 15 сентября.

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«Проведение аварийно-спасательных работ не потребовалось», — заявили в пресс-службе.

Также обошлось и без пострадавших. Причины произошедшего устанавливаются. По данным источника ТАСС в экстренных службах, вертолёт принадлежит авиакомпании Utair, на борту находились шесть человек. Винтокрылая машина перевозила вахтовиков с месторождения до Ханты-Мансийска.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку в районе вулкана Дзензур на Камчатке. В результате произошедшего пострадали три человека. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации и движения воздушного транспорта.

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