Намутумба, , 10:50 — REGNUM Два человека погибли и десятки получили ранения после того, как водитель маршрутного такси, следовавшего из Мбале в Игангу, не справился с управлением. Транспортное средство улетело в кювет и три раза перевернулось в районе деревни Буянге округа Намутумба. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda со ссылкой на свои источники.

По сообщению полиции, трагедия произошла 15 сентября. Жертвами аварии стали 10-летний школьник и 39-летний мужчина.

По сообщениям одного из оставшихся в живых пассажиров, водитель ехавшего на большой скорости такси отвлекся, когда разговаривал по телефону.

Герберт Кирья, бизнесмен, управляющий книжным магазином в городском совете Намутумбы, рассказал журналистам: «Я сел в такси из Мбале в Намутумбу, но когда мы проезжали через реку Мпологома, водитель начал говорить по телефону, спрашивая своих коллег-водителей, стоят ли сотрудники инспекции безопасности дорожного движения на контрольно-пропускном пункте Накалама».

»Он пытался уклониться от инспекторов, потому что такси было перегружено и не было в хорошем техническом состоянии. Сначала мы попросили его остановить автомобиль и только тогда говорить по телефону, но он нас не слушал», — добавил он.

Ответственный за дорожное движение в полицейском участке Намутумбы Джонсон Твехейо подтвердил, что причиной аварии является безрассудное вождение.