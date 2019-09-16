Калькутта, Индия, , 11:02 — REGNUM Рейс Air India в аэропорту города Калькутта (Индия) в воскресенье, 15 сентября, был задержан на несколько часов из-за пчел, облепивших окно кабины пилотов. Наземный персонал аэропорта, попытавшийся применить стеклоочиститель, подвергся нападению рассерженных насекомых, 16 сентября передает агентство Daily Mail со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Пчелы облепили окно кабины непосредственно перед взлетом самолета со 136 пассажирами на борту, включая министра информации Бангладеш Мухаммеда Хасана Махмуда. Потерпев неудачу при попытке использовать стеклоочиститель, сотрудники службы аэропорта ввели в действие против разъяренных пчел «план В», применив пожарные насосы с мощной струей воды.

«Медоносные пчелы сдались после почти часовой операции», — сказал официальный представитель аэропорта Каушик Бхаттчария.

По его словам, рейс борта Air India из Калькутты в город Агарталу на северо-востоке Индии в итоге вылетел с опозданием более чем на три с половиной часа.