Екатеринбург, 16 сентября 2019, 10:49 — REGNUM Возгорание деревянного храма-часовни в посёлке Верхняя Сысерть по предварительным данным пожарных дознавателей произошло из-за неисправности электропроводки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
Как сообщало ИА REGNUM, пожар в храме-часовне произошёл днём 15 сентября в 13:28 по местному времени. Площадь возгорания составила 180 квадратных метров. Шесть человек, который находились в храме, эвакуировались из него до приезда пожарных расчётов. Огонь был потушен через полтора часа.
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