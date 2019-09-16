Екатеринбург, , 10:49 — REGNUM Возгорание деревянного храма-часовни в посёлке Верхняя Сысерть по предварительным данным пожарных дознавателей произошло из-за неисправности электропроводки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

«Предварительной причиной пожара в Храме-часовне во имя Преображения Господня в поселке Верхняя Сысерть могло стать короткое замыкание. Дознание по факту пожара продолжается. По завершению будет установлена окончательная причина пожара», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в храме-часовне произошёл днём 15 сентября в 13:28 по местному времени. Площадь возгорания составила 180 квадратных метров. Шесть человек, который находились в храме, эвакуировались из него до приезда пожарных расчётов. Огонь был потушен через полтора часа.

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