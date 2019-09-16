Находка, Приморский край, , 10:32 — REGNUM Профсоюзы Приморья принимают участие в судьбе работника ЖКХ Находки, получившего травму на производстве, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Как стало известно, 32-летний слесарь выполнял работы в подвале многоквартирного дома и случайно вместо воды выпил жидкое стекло. Получивший сильные внутренние ожоги, мужчина был госпитализирован. Отраслевые профсоюзы Приморья принимают участие в расследовании происшествия.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области расследуется смертельное происшествие, произошедшее на горно-обогатительном комбинате, в результате которого погиб рабочий.