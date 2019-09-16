Москва, , 10:26 — REGNUM В Москве два человека пострадали во время стрельбы у станции «Тимирязевская» Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Инцидент произошёл на Дмитровском шоссе. По данным телеканала РенТВ, стрельба произошла возле входа в вестибюль. В больницу доставили мужчин 1998 и 1999 годов рождения с различными ранениями.

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Стрелок скрылся с места происшествия, уточнили в пресс-службе главка ТАСС. По версии полиции, неизвестный мужчина действовал из хулиганских побуждений.

Полиция возбудила уголовное дело по п. п. «д», «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»).

Как сообщало ИА REGNUM, полиция Санкт-Петербурга выясняет обстоятельства массовой драки азиатских мигрантов в Апраксином переулке, которая произошла вечером 14 сентября. В ходе столкновения применялись ножи и звучали выстрелы.

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