Ярославль, , 10:23 — REGNUM 14 сентября Рыбинский городской суд отправил под арест президента Ярославской торгово-промышленной палаты Павла Кузнецова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в самом суде.

Павел Кузнецов Yarregion.ru

Кузнецова подозревают в преступлении по статье 159.2 часть 4 УК РФ — «Мошенничество при получении выплат, совершенное организованной группой или в особо крупном размере». Речь идет о получении субсидии рыбинским предприятием «Завод дорожных машин», которым владеет Кузнецов и директором которого он является.

Детали расследования неизвестны, делом занимается ФСБ. Между тем о фактах получения субсидий было известно и ранее. Так сайт правительства Ярославской области сообщал в апреле текущего года, что завод «получит федеральную субсидию на реализацию проекта по производству новой техники для уплотнителя мусора и твердых бытовых отходов». Речь шла о компакторе (уплотнителе) твердых коммунальных отходов «Бурлак».

Как сообщали региональные чиновники, «машина лучше качественных мировых аналогов». Федеральная субсидия на ее производство составляла 65 млн рублей. Тогда директор предприятия Павел Кузнецов сообщал в интервью телеканалу «Первый Ярославский», что машина производится в двух версиях: для отечественного рынка — из российских комплектующих, а на экспортный вариант устанавливается «оборудование ведущих мировых производителей».

По неофициальным данным, Кузнецова подозревают в том, что субсидия была получена именно для производства российской техники из отечественных комплектующих. Отчитывался же завод за полученные деньги техникой, которая состояла по большей части из китайских деталей.

Президент Ярославской торгово-промышленной палаты арестован судом на два месяца, до 13 ноября.

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