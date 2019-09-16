Соледар, ДНР, , 10:13 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования 12 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 71 единицу боеприпасов. Об этом сообщили 16 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Так, на горловском направлении ВСУ выпустили 15 мин калибра 82 мм. На донецком направлении украинские силовики выпустили 16 мин калибра 82 мм, применили гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие. На юге ДНР зафиксировано использование ВСУ гранатомётов разных видов и крупнокалиберного стрелкового оружия.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Доломитное, Васильевка, Спартак, Донецк (терминал донецкого аэропорта, посёлок шахты «Трудовская»), Белая Каменка, Петровское, Новая Марьевка, Новоласпа, Саханка», — сказано в сообщении.

Жертв среди мирных жителей не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее под обстрелом украинских силовиков оказалась Васильевская насосная станция, обеспечивающая водой население Донбасса по обе стороны линии фронта. Персонал станции был вынужден скрыться в бомбоубежище. В результате обстрелов никто не пострадал.

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