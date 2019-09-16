Нью-Дели, , 10:11 — REGNUM По меньшей мере 12 человек погибли и 25 пропали без вести после того, как перевернулся катер, перевозивший 60 туристов по реке Годавари в Индии. Об этом передает агентство ВВС со ссылкой на пресс-службу полиции.

Трагедия произошла в воскресенье, 15 сентября, в южном индийском штате Андхра-Прадеш. ЧП произошло, когда катер направлялся по реке к популярному среди туристов месту в «отдаленном лесном районе». Прибывшие спасатели эвакуировали 26 человек. Ведутся поиски пропавших без вести и тел погибших.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди на своей странице в соцсети Twitter уже выразил свои соболезнования родным и близким погибших.

«Мысленно я с семьями погибших. В настоящее время на месте трагедии ведутся спасательные работы», — написал Моди.