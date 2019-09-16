Клайпеда, Литва, , 09:58 — REGNUM У побережья литовской Клайпеды, вечером 15 сентября, прямо перед «воротами» в Куршский залив, от сильных волн перевернулась польская яхта с 7 пассажирами на борту, сообщили ИА REGNUM сегодня, 16 сентября, в департаменте противопожарной безопасности и спасения.

Пять человек были спасены и в настоящее время проходят лечение в больнице Клайпеды. Один человек погиб. По предварительным данным, он управлял яхтой. Ещё один признан пропавшим без вести. Операция по его поиску проходила 15 сентября до тех пор, пока позволяли погодные условия.

Сегодня поисковая операция была возобновлена. В неё задействованы военные и авиация.