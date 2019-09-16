Калининград, 16 сентября 2019, 09:56 — REGNUM В Зеленоградске Калининградской области 15 сентября погиб турист из Латвии, которого волной смыло с променада. Очевидцы рассказывают, что некоторое время человек был жив, однако несмотря на многочисленные звонки по единому номеру спасения и в МЧС, помощь прибыла неоперативно и слишком поздно.
Днём ранее в Зеленоградске с променада на пляж ветер снёс электомобиль, который катал туристов. Пассажиры не пострадали, одна девушка, по рассказам очевидцев, получила ожог аккумуляторной кислотой.