Калининград, , 09:56 — REGNUM В Зеленоградске Калининградской области 15 сентября погиб турист из Латвии, которого волной смыло с променада. Очевидцы рассказывают, что некоторое время человек был жив, однако несмотря на многочисленные звонки по единому номеру спасения и в МЧС, помощь прибыла неоперативно и слишком поздно.

«От МЧС подошел один сотрудник без всякого оборудования. Что он мог сделать? Как помочь? Скорая на променад тоже заехать не смогла, машина застряла перед воротами санатория «Зеленоградск». Когда подоспели медики, осталось только констатировать смерть. Утопленника забрали в результате в машину Скорой помощи, а латыши в голос рыдали на променаде!», — пишет очевидец Вера Борисевич. Её записью в настоящее время активно делятся жители Калининградской области.

Днём ранее в Зеленоградске с променада на пляж ветер снёс электомобиль, который катал туристов. Пассажиры не пострадали, одна девушка, по рассказам очевидцев, получила ожог аккумуляторной кислотой.