Вильнюс, 16 сентября 2019, 09:55 — REGNUM В нескольких метрах от здания офиса Общины евреев Литвы в центре Вильнюса неизвестные 15 сентября на тротуаре выложили свастику из земли, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 16 сентября. Фотографиями свастики на своих страницах в социальных сетях Facebook поделились представители общины. Примечательно, что место выбрали именно то, которое не попадает в поле ближайших камер видеонаблюдений.
Глава Общины евреев Фаина Куклянски отметила, что полиции сообщили об инциденте. «Странно читать, что представитель литовской полиции Рамунас Матонис об этом не располагает никакой информацией. Молчат и другие литовские учреждения, молчат и руководители. А что мне говорить 40-летним паломникам из Израиля, которые воскресным утром пришли в лавку Бейгеля (магазин общины неподалёку от их офиса — прим. ИА REGNUM), а их «встретила» свастика», — написала на своей странице в Facebook Куклянски.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером 5 сентября толпа националистов из примерно нескольких сотен лиц установила на фасаде библиотеки литовской Академии наук мемориальную табличку в честь Йонаса Норейки, которого в Литве считают национальным героем за его подпольную деятельность против Литовской ССР, но который при фашистской оккупации активно участвовал в Холокосте и повинен в смерти тысяч евреев — он своими распоряжениями, как глава Шяуляйского уезда, отправлял их в гетто на уничтожение.
Ранее такую же табличку сняли по распоряжению мэра Вильнюса, что приветствовала Община евреев Литвы, которая стала получать анонимные угрозы от неизвестных.