Вильнюс, , 09:55 — REGNUM В нескольких метрах от здания офиса Общины евреев Литвы в центре Вильнюса неизвестные 15 сентября на тротуаре выложили свастику из земли, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 16 сентября. Фотографиями свастики на своих страницах в социальных сетях Facebook поделились представители общины. Примечательно, что место выбрали именно то, которое не попадает в поле ближайших камер видеонаблюдений.

«В конце концов, ничего страшного? Не правда ли? И гетто было благо… и гетто создавали герои. Что после этого — разбитое окно, костер? Пока авторитеты спят, зло не дремлет», — написал на публицист, поэт, общественный деятель Сергей Канович.

Глава Общины евреев Фаина Куклянски отметила, что полиции сообщили об инциденте. «Странно читать, что представитель литовской полиции Рамунас Матонис об этом не располагает никакой информацией. Молчат и другие литовские учреждения, молчат и руководители. А что мне говорить 40-летним паломникам из Израиля, которые воскресным утром пришли в лавку Бейгеля (магазин общины неподалёку от их офиса — прим. ИА REGNUM), а их «встретила» свастика», — написала на своей странице в Facebook Куклянски.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером 5 сентября толпа националистов из примерно нескольких сотен лиц установила на фасаде библиотеки литовской Академии наук мемориальную табличку в честь Йонаса Норейки, которого в Литве считают национальным героем за его подпольную деятельность против Литовской ССР, но который при фашистской оккупации активно участвовал в Холокосте и повинен в смерти тысяч евреев — он своими распоряжениями, как глава Шяуляйского уезда, отправлял их в гетто на уничтожение.

Ранее такую же табличку сняли по распоряжению мэра Вильнюса, что приветствовала Община евреев Литвы, которая стала получать анонимные угрозы от неизвестных.