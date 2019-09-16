Ярославль, , 09:54 — REGNUM Ространснадзор начал внеплановую проверку АО «Ярославское АТП», рейсовый автобус которого попал в аварию 14 сентября на автодороге «Ярославль — Заячий холм — а.д. Иваново — Писцово — Гаврилов Ям — Ярославль». Об этом сообщает официальный сайт ведомства. Как сообщало ранее ИА REGNUM, в результате аварии погибли 8 человек, 28 пострадали.

ДТП под Ярославлем МЧС России по Ярославской области

«Ярославское АТП» принадлежит правительству Ярославской области. Недавно оно сменило форму собственности. Государственное предприятие стало акционерным обществом. При этом акции предприятия остаются в собственности регионального правительства.

Деятельность «Ярославского АТП» не раз вызывала критику пассажиров и депутатов Ярославской областной думы. Наиболее острым стал кризис в Рыбинске этим летом, где автобусы перестали осуществлять регулярные рейсы по пригородным маршрутам. Согласно открытым данным, за 9 месяцев 2018 года убыток предприятия составил более 26 млн рублей.

Также из-за долгов в этом году «Ярославское АТП» не смогло участвовать в конкурсе на перевозки в Переславле-Залесском и Ростовском районе.

На прошлой неделе деятельность предприятия обсуждали члены комитета по транспорту Ярославской областной думы. Речь шла о необходимости покупки новых автобусов. По информации депутатов, из областного бюджета на эти цели была запланирована субсидия в 36 млн рублей, однако денег было выделено в несколько раз меньше — только на закупку тахографов.

Повлияли ли финансовые трудности АТП на масштабы трагедии в Гаврилов-ямском районе — ответ на это может дать только следствие и проверки компетентных органов. Отметим только, что аварий в Ярославской области с участием маршрутных автобусов с таким количеством погибших и пострадавших не было очень давно.

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