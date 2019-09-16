Ярославль, 16 сентября 2019, 09:54 — REGNUM Ространснадзор начал внеплановую проверку АО «Ярославское АТП», рейсовый автобус которого попал в аварию 14 сентября на автодороге «Ярославль — Заячий холм — а.д. Иваново — Писцово — Гаврилов Ям — Ярославль». Об этом сообщает официальный сайт ведомства. Как сообщало ранее ИА REGNUM, в результате аварии погибли 8 человек, 28 пострадали.

ДТП под Ярославлем
ДТП под Ярославлем
МЧС России по Ярославской области

«Ярославское АТП» принадлежит правительству Ярославской области. Недавно оно сменило форму собственности. Государственное предприятие стало акционерным обществом. При этом акции предприятия остаются в собственности регионального правительства.

Деятельность «Ярославского АТП» не раз вызывала критику пассажиров и депутатов Ярославской областной думы. Наиболее острым стал кризис в Рыбинске этим летом, где автобусы перестали осуществлять регулярные рейсы по пригородным маршрутам. Согласно открытым данным, за 9 месяцев 2018 года убыток предприятия составил более 26 млн рублей.

Также из-за долгов в этом году «Ярославское АТП» не смогло участвовать в конкурсе на перевозки в Переславле-Залесском и Ростовском районе.

На прошлой неделе деятельность предприятия обсуждали члены комитета по транспорту Ярославской областной думы. Речь шла о необходимости покупки новых автобусов. По информации депутатов, из областного бюджета на эти цели была запланирована субсидия в 36 млн рублей, однако денег было выделено в несколько раз меньше — только на закупку тахографов.

Повлияли ли финансовые трудности АТП на масштабы трагедии в Гаврилов-ямском районе — ответ на это может дать только следствие и проверки компетентных органов. Отметим только, что аварий в Ярославской области с участием маршрутных автобусов с таким количеством погибших и пострадавших не было очень давно.

Читайте ранее в этом сюжете: Число жертв аварии с автобусом под Ярославлем выросло до восьми

Читайте развитие сюжета: Убыток Ярославского АТП после реорганизации составил 11 млн рублей