Мадрид, , 09:55 — REGNUM Обнаружено тело шестого погибшего в результате длительных ливней в Испании, передает газета El Pais.

Сообщается, что найдено тело 41-летнего мужчины. Его обнаружили в прошедшую субботу, 14 сентября, в городе Аликанте. Это — второе тело, обнаруженное с данном городе, и шестая жертва непогоды в Испании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Испании были найдены тела пятерых погибших из-за дождей. Двоих нашли в автономном сообществе Кастилия-Ла-Манча, также тела были обнаружены в Альмерии, Гранаде и в Аликанте.

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