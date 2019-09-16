Омск, , 09:47 — REGNUM В Омске следователи и полицейские раскрыли убийство мужчины без определенного места жительства. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 сентября в областном следственном управлении СКР.

Тело 42-летнего мужчины с телесными повреждениями прохожие обнаружили поздно вечером 14 сентября возле подъезда дома на улице 40 лет Ракетных войск. Уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего»).

Установлено, что к преступлению причастны 31-летний ранее судимый омич, проживающий в этом подъезде, и его 20-летний знакомый. По версии следствия, мужчины распивали алкоголь с бездомным. Последний испражнился в ванну и не захотел за собой убирать, тогда омичи избили его, вынесли из подъезда и бросили на улице.

Мужчин задержали, расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году на Украине студенты от скуки избили двоих бездомных. Пострадавшие скончались в больнице.

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