Екатеринбург, , 09:46 — REGNUM На дорогах Среднего Урала за восемь месяцев 2019 года зарегистрировано 164 дорожно-транспортных происшествия, которые произошли по вине пьяных водителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области.

В таких ДТП до 1 сентября были травмированы 201 гражданин и ещё 63 человека погибли.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе проведённого 14 и 15 сентября рейда, сотрудники дорожной полиции задержали 155 водителей, управлявших транспортными средствами в нетрезвом виде. Большинство из них привлекут к административной ответственности, а вот в отношении 16 человек возбуждены уголовные дела.

Читайте также: На Урале в 2019 году по вине пьяных водителей пострадали 233 свердловчанина

Читайте ранее в этом сюжете: В Свердловской области за два дня задержали 155 пьяных водителей