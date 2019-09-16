Сидней, Австралия, , 09:48 — REGNUM Австралийский велосипедист в воскресенье, 15 сентября, пытаясь спастись от пикирующей сороки, свернул с дороги и врезался в ограждение парка к югу от Сиднея. 76-летний мужчина получил травмы головы и, несмотря на усилия медиков, позже скончался в больнице. Об этом 16 сентября сообщает ВВС со ссылкой на пресс-службу полиции штата Новый Южный Уэльс.

Пикирующие сороки нередко представляют угрозу жителям Австралии с началом весны и часто причиняют травмы велосипедистам и пешеходам, однако смертельные случаи редки.

Известно, что австралийская сорока отличается от сороки европейской, несмотря на общее название. Во время брачного сезона птица может становиться агрессивной и нападать на людей, оказывающихся на ее территории.

Так, в начале сентября на северо-западе Сиднея была застрелена «особенно агрессивная» сорока, терроризировавшая жителей в течение нескольких лет. В результате нападений несколько человек были госпитализированы.