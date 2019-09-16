Красноярск, , 09:26 — REGNUM Губернатор Красноярского края Александр Усс 16 сентября принял доклад руководителя регионального главка МЧС Игоря Лисина о мерах, принимаемых в связи с пожаром в Красноярске, унесшим жизни восьми человек.

Как сообщили ИА REGNUM в краевом правительстве, Усс поручил усилить разъяснительную работу с населением по соблюдению правил обращения с электроприборами и по вопросу печного отопления.

«Мы обязаны проявить максимальную активность в противопожарной профилактике для недопущения трагических случаев гибели людей», — заявил губернатор.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, пожар в квартире пятиэтажного дома на улице Гусарова в Красноярске произошёл ночью 16 сентября. Погибли восемь человек, в том числе четверо детей. Пока основная версия пожара — короткое замыкание, но проверяются и другие версии. Уголовное дело (ч.3 ст.109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности») передано в центральный аппарат СК России.

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Известно также, что жертвами этого пожара стали прокурор Лесосибирска, его семья и семья его сестры.

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