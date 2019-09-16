Воронеж, 16 сентября 2019, 09:22 — REGNUM Сильный ветер ожидается в Воронежской области в течение дня 16 сентября, предупреждение об этом распространила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Спасатели напоминают воронежцам о мерах безопасности при сильном ветре — нежелательно находиться рядом со слабоукрепленными конструкциями, под линиями электропередачи, прятаться под высокими деревьями или около стен домов.
Добавим, по прогнозу Воронежского гидротемеоцентра, в Воронеж придут дожди и похолодание. Если 16 сентября днём температура ещё составит +20, то уже к 18 сентября похолодает до +13 градусов, прогнозируются сильные дожди.