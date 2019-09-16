Красноярск, , 09:15 — REGNUM Жертвами смертельного пожара, который произошёл в квартире многоэтажного жилого дома в Красноярске, стал прокурор Лесосибирска Красноярского края Василий Федорцов, его семья и семья его сестры. Об этом заявили в пресс-службе региональной прокуратуры.

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«С прискорбием сообщаем, что прокурор Лесосибирска Федорцов Василий Владимирович, а также его семья и семья его сестры погибли», — приводит «Коммерсантъ» слова представителя пресс-службы надзорного ведомства.

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Добавим, что на должность прокурора Лесосибирска Василий Федорцев был назначен 29 апреля 2019 года. Он воспитывал двух сыновей.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в пятиэтажном жилом доме на улице Гусарова в Красноярске произошёл ночью 16 сентября. Горела квартира на третьем этаже. В результате погибли восемь человек — четверо взрослых и четверо детей. По предварительным данным, в квартире жила семья с двумя детьми, на выходные к ним приехали родственники также с двумя детьми.

Предварительная причина пожара — короткое замыкание в старой электропроводки проводки. Также рассматривается версия о неосторожном обращении с огнём. Следствие возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности».

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