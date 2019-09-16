Екатеринбург, , 09:13 — REGNUM На Среднем Урале в минувшие выходные за управление автомобилем в нетрезвом виде сотрудники дорожной полиции задержали 155 водителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области.

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Также в ходе рейда 14 и 15 сентября задержаны 16 водителей, которых ранее лишили прав, и ещё 135 управлявших машинами граждан, не имевших водительских прав.

Отметим, что в отношении нарушителей составлены административные протоколы и теперь им грозит крупный денежный штраф. А в отношении 16 задержанных в нетрезвом состоянии водителей возбуждены уголовные дела. Им грозит до двух лет лишения свободы.