Красноярск, , 09:10 — REGNUM Уголовное дело о гибели восьми человек, в том числе четверых детей, на пожаре в Красноярске по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина передано в центральный аппарат ведомства. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 сентября В Следственном комитете РФ.

На место происшествия выехали опытные следователи-криминалисты. Также на месте работают специалисты других ведомств. Назначены необходимые экспертизы.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, пожар в одной из квартир пятиэтажного дома на улице Гусарова в Красноярске произошёл ночью 16 сентября. Находившиеся в квартире восемь человек, в том числе четверо детей, погибли. В квартире жила семья с двумя детьми, на выходные к ним приехали родственники также с двумя детьми.

Приоритетная версия пожара на сегодняшний день — короткое замыкание, однако будут проверены и другие версии. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Напомним, к тушению пожара привлекались 43 человека и 16 единиц техники.

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