Казатин, , 09:10 — REGNUM В городе Казатин Винницкой области Украины произошло массовое отравление учащихся школы №2, сообщили 16 сентября в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

«16 сентября в инфекционном отделении Казатинской ЦРБ с предварительным диагнозом острый гастроэнтероколит находится на лечении 21 человек (из них 16 детей), принимавших пищу в школьной столовой СОШ №2 города Казатин», — сказано в сообщении.

Помимо детей госпитализированы также пять работников школы. Полиция открыла уголовное дело по факту нарушения санитарных норм и правил. Причины массового отравления останавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее семеро учеников школы №10 города Мукачево были госпитализированы после отравления газом неизвестного происхождения.

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