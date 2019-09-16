Казатин, 16 сентября 2019, 09:10 — REGNUM В городе Казатин Винницкой области Украины произошло массовое отравление учащихся школы №2, сообщили 16 сентября в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
Помимо детей госпитализированы также пять работников школы. Полиция открыла уголовное дело по факту нарушения санитарных норм и правил. Причины массового отравления останавливаются.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее семеро учеников школы №10 города Мукачево были госпитализированы после отравления газом неизвестного происхождения.
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