Тенькинский район, , 09:11 — REGNUM Прокуратура Тенькинского района Магаданской области выявила нарушение трудовых прав в МУП «ЖЭУ», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По обращению жителя посёлка Усть-Омчуг прокуратура в суд направила исковое заявление о признании отношений трудовыми ранее уволенного работника.

Работодателя обязали заключить трудовой договор на неопределённый срок, восстановить на работе, а также выплатить пострадавшему среднюю зарплату за время вынужденного прогула в размере 100 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники разных предприятий страдают из-за самоуправства руководства, надзорные ведомства и суд восстанавливают их права.