Перт, Австралия, , 09:08 — REGNUM Две гражданки Китая погибли в Западной Австралии в воскресенье, 15 сентября, в результате автокатастрофы. Их автомобиль марки Nissan врезался в автобус недалеко от популярного туристического объекта, примерно в 190 км к северу от города Перт (штат Западная Австралия). Об этом передает агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу полиции.

ДТП произошло на дороге, ведущей в Пиннаклс («пустыня остроконечных скал»), являющуюся главной достопримечательностью национального парка Намбунг в Западной Австралии.

«В результате столкновения Nissan перевернулся…», — сообщили в полиции.

Консульство Китая в Перте пока не ответило на запрос агентства Reuters о причинах ДТП.