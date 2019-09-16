Ереван, , 08:55 — REGNUM Крупная автомобильная авария с жертвами произошла в Араратской области Армении, 16 сентября сообщает МЧС республики.

ДТП (сс)GDJ

В 04:00 утра (по местному времени) в спасательную службу поступил звонок, что на автодороге Ереван — Мегри около села Суренаван произошла автомобильная авария с жертвами. На место происшествия выехало два пожарных расчета из аварийно-спасательного отряда МЧС.

Выяснилось, что произошло столкновение грузового автомобиля «КамАЗ» и легкового автомобиля BMW. В результате аварии вспыхнул огонь, оба транспортных средства сожжены. Водитель и два пассажира легкового автомобиля погибли на месте.

Водитель и пассажир «КамАЗа» были госпитализированы в больницу Араратской области, где врачи оценили здоровье пострадавших как удовлетворительное.