Мехико, , 08:57 — REGNUM Пятеро человек в Мексике погибли и трое получили ранения в результате стрельбы, открытой неизвестными в баре, передает газета Milenio.

Сообщается, что трагедия произошла в ночь на 16 сентября в муниципалитете Сентро штата Табаско. Несколько вооруженных человек подъехали на двух автомобилях, ворвались в заведение начали стрелять по его посетителям. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Стоит отметить, что это было второе вооруженное нападение в муниципалитете за прошедшие выходные. Днем ранее там был застрелен полицейский.