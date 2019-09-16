Анадырь, , 08:47 — REGNUM Прокуратура Чукотки установила нарушение по факту вылова серых китов, занесённых в Красную книгу, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Община коренных малочисленных народов севера выловила 8 серых китов, не заактировав ни одно из убитых редких животных.

«С 2017 по 2019 годы, нарушая установленные правительством РФ правила добычи редких видов водных биоресурсов, община не составила и не направила необходимые акты в ведомство, выдавшее разрешение на вылов китов. Вынесено представление», — говорится в сообщении.

Отметим, Чукотка — единственный регион РФ, где восемь общин ведут аборигенный китобойный промысел.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке в Кроноцком биосферном заповеднике исследовали состояние серых китов.