Каменск-Уральский, Свердловская область, , 08:47 — REGNUM В Каменске-Уральском перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в том, что, управляя своим автомобилем в нетрезвом виде, он сбил десятиклассницу, впоследствии скрывшись с места происшествия (пп. «а, б» ч. 4 ст. 264 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Правосудие AJEL

Мужчине грозит наказание от пяти до 12 лет лишения свободы.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 30 июня на улице Комиссаров в Каменске-Уральском. По версии следствия, будучи пьяным за рулём, обвиняемый сбил девушку 2002 года рождения, которая скончалась на месте от полученных травм. При этом мужчина пытался уговорить свидетеля событий не сообщать о том, что произошло в правоохранительные органы. Получив отказ, мужчина попытался скрыться, но вскоре был задержан инспекторами дорожной полиции.

Отметим, что после задержания гражданину предъявили обвинение, и он был отправлен под арест.