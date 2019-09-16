Грозный, , 08:41 — REGNUM В Чечне произошло дорожно-транспортное происшествие с большим количеством погибших. В результате автоаварии погибли шесть человек. Еще двое — женщина и ребенок — доставлены в больницу, сообщили В МВД по региону.

Происшествие произошло 15 сентября. На автодороге Грозный — Сунжа, возле села Алхан-Кала, столкнулись две «Лады-Приоры».

Врачи центра медицины катастроф Чечни сообщили, что пострадавшие в результате аварии женщина и ребенок находятся в тяжелом состоянии, пишет ТАСС.