Нур-Султан, , 08:31 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с гибелью человека после столкновения поезда и автобуса в Алма-Атинской области. Об этом глава государства написал на своей странице в Twitter.

Президент напомнил, что на железнодорожном переходе Аксенгир-Шамалган поезд врезался в пассажирский автобус, в котором находились 67 человек. «Мои соболезнования. Начато расследование», — написал глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября в Алма-Атинской области на станции Шамалган столкнулись поезд и пассажирский автобус. В департаменте полиции Алма-Атинской области уточнили, что в результате ДТП погиб водитель автобуса, три человека пострадали.

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