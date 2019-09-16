Уфа, , 08:27 — REGNUM В Дюртюлинском районе Башкирии спасатели нашли пропавшего рыбака. Об этом 15 сентября сообщает пресс-служба республиканского государственного комитета по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о пропаже мужчины 1953 года рождения в селе Венеция Дюртюлинского района Башкирии поступило в спасательную службу вечером 14 сентября.

Как оказалось, мужчина ушел на рыбалку на р. Белая и пропал.

Спасатели аварийно-спасательной службы государственного комитета Башкирии по ЧС, выехав на место происшествия, нашли рыбака.

Мужчина рассказал, что его на лодке унесло течением вниз по реке и самостоятельно добраться до дома он не смог.