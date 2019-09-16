Форт-Портал, , 08:21 — REGNUM В результате несчастного случая сотрудникам природоохранной службы Форт-Портала пришлось застрелить 10-летнего льва Летабу, передает Daily Monitor Uganda со ссылкой на заявление Угандского образовательного центра дикой природы (UWEC).

По информации издания, животных перевозили из зоопарка в Энтеббе для праздничных мероприятий «Эмпанго», посвященных ежегодной годовщине коронации в королевстве Буньоро-Китара на западе Уганды.

Лев сбежал из своей клетки на соседнюю ферму после аварии с участием транспорта, перевозившего клетки с животными. В пятницу, 13 сентября, клетки выпали, сталкиваясь друг с другом, когда грузовик сошел с трассы в районе деревне Каленга, округ Мубенде.

Позже в 7 часов утра Летабу видели очень взволнованным, что представляло потенциальную опасность для жизни человека. Перед этим он убил трех свиней и одну корову.

После неудачных попыток ветеринарного врача бросить в него дротик со снотворным, было принято решение застрелить льва.

«Это печальный день для всех нас, — сказал исполнительный директор UWEC Джейм Мусингузи. — Это очень печальная ситуация, ведь мы потеряли одного из самых важных видов, а также посла по охране природы в Уганде. Тело животного доставили обратно в UWEC для вскрытия, подробный отчет которого будет передан ответственным органам».

Мусингузи высоко оценил сотрудничество со стороны полиции Уганды, смотрителей UWEC и местного сообщества во время операции.

Летаба, что на языке зулу означает «счастье», прибыл в зоопарк Энтеббе в апреле 2015 года на борту South Africa Airways из южноафриканского Лайон-Парка. Летаба заменил льва Кибонге, который в 1992 году скончался от старости.