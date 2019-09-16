Махачкала, , 08:28 — REGNUM Массовая потасовка между юношескими футбольными командами «УОР-Дагестан» и «Юность» из Владикавказа произошла 15 сентября в Махачкале, на стадионе «Труд». В драке участвовали около 40 подростков, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики.

Инцидент произошел во время матча первенства ЮФО — СКФО по футболу среди юношеских команд 2003 года рождения. Потасовку, которая длилась несколько минут, удалось остановить силами дежуривших на стадионе сотрудников полиции и тренеров команд.

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Одного из участников драки пришлось госпитализировать. Пять предполагаемых зачинщиков потасовки были доставлены в отделение. Следствию предстоит установить обстоятельства произошедшего и степень их вины.

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Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля в Москве во время матча чемпионата России по пляжному регби произошла массовая потасовка с участием игроков сборной Дагестана и столичного клуба «Слава». В результате двое игроков из Дагестана и один спортсмен из Москвы до конца года отстранены от участия в соревнованиях.