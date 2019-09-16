Стерлитамак, Башкирия, , 08:08 — REGNUM 47 пешеходов пострадали в ДТП в Стерлитамаке с начала года. Об этом 15 сентября сообщает пресс-служба МВД Башкирии.

По словам правоохранителей, на дорогах города Стерлитамака в 2019 году совершено 46 ДТП с участием пешеходов. В результате 3 человека погибли, еще 44 получили травмы различной ступени тяжести.

Правоохранители зафиксировали 4 наезда на велосипедистов, в которых 1 человек скончался, и трое получили травмы.

По словам инспектора по пропаганде безопасности дорожного движения отдела ГИБДД по Стерлитамаку Гульназы Гарифуллиной, в половине случаев в ДТП виноваты сами пешеходы, которые переходили проезжую часть в неположенном месте.

По ее словам, зачастую велосипедисты тоже не выполняют правила дорожного движения и не спешиваются во время перехода улицы.

Напомним, что 11 сентября в Стерлитамаке прошла акция, приуроченная к международному дню трезвости, в ходе которой активисты нанесли перед пешеходными переходами в старой части города напоминания «Сними наушники», «Сойди с велосипеда», «Пить нельзя рулить».