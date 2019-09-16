Красноярск, , 08:02 — REGNUM Причиной гибели восьми человек на пожаре в пятиэтажном доме в Красноярске могло стать короткое замыкание электропроводки. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Проводка Бабайсан

Место пожара обследовали дознаватели МЧС. Короткое замыкание электропроводки — одна из основных версий.

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По словам специалиста, проводка была старой и не выдержала высокого напряжения, возникшего из-за подключения нескольких бытовых приборов в одну сеть. Она закоротила и задымилась. Всё произошло ночью 16 сентября, когда хозяева и гости квартиры уже спали. Все они погибли.

Огнеборцы просят жителей края следить за исправностью электропроводки в домах и квартирах.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту гибели восьмерых человек, в том числе четверых детей, на пожаре в пятиэтажном доме на улице Гусарова в Красноярске возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности»).

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