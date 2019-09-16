Вашингтон, , 08:02 — REGNUM Сотрудники Национального центра США по слежению за ураганами (NHC) предупредили об усилении тропического шторма «Умберто» до урагана на северо-западе Багамских островов. Об этом 16 сентября сообщает агентство Associated Press.

Шторм Nasa.gov

По данным NHC, эпицентр стихии находится в Атлантическом океане примерно в 320 км к северо-востоку от побережья штата Флорида и в 270 км к северу от Багамских островов. Усилении порывов ветра шторма «Умберто» достигло 33 м/с.

Национальная метеорологическая служба выпустила предупреждения о высоких рисках в понедельник, 16 сентября, для отдыхающих на пляжах от северо-восточной Флориды до Северной Каролины.

«Умберто» — девятый атлантический шторм в нынешнем сезоне и третий, получивший статус урагана. Жертвой урагана «Барри» стал один человек в США, жертвами мощнейшего урагана «Дориан» — более 50 человек на Багамах, около 2,5. тыс. человек пропали без вести. Еще большее усиление урагана «Умберто» ожидается к среде.