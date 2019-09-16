Красноярск, , 07:44 — REGNUM В Красноярском крае на утро 16 сентября лесных пожаров не зарегистрировано. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом министерстве лесного хозяйства.

За прошедшие выходные (14−15 сентября) в Эвенкийском районе Красноярского края потушили восемь возгораний на площади более 12 тыс. га.

Напомним, нынешний лесопожарный сезон выдался нелёгким для Сибири и Дальнего Востока. К июлю в этих округах горело в общей сложности более 3 млн гектаров леса.

Читайте также: Правительство РФ пояснило, почему не ввели режим ЧС из-за сибирских пожаров

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 13 сентября в Красноярском крае было зарегистрировано девять лесных пожаров на площади 12,3 тыс. га. По информации краевого МЧС, в лесах региона снят режим ЧС, действовавший со 2 июля.

Читайте ранее в этом сюжете: Режим ЧС в лесах сняли в Красноярском крае