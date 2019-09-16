Багдад, , 07:47 — REGNUM Боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) перекрыли участок автомагистрали, соединяющей провинцию Киркук и Багдад, об этом 15 сентября сообщает BasNews.

Боевики приблизились к шоссе и открыли огонь по проезжающим здесь автомобилям. Отмечается, что по меньшей мере один человек получил ранения.

Позднее в район перестрелки прибыли ополченцы «Хашд Аш-Шааби» и вступили в бой с боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Результат столкновений пока неизвестен.

Напомним, власти Ирака заявляли о победе над «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) еще в декабре 2017 года, несмотря на это, террористы по-прежнему сохраняют активность в стране.

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