Красноярск, , 07:22 — REGNUM В Красноярском крае уже отбывающий наказание уроженец Дагестана осуждён за призывы к терроризму. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 сентября в пресс-службе УФСБ по краю.

Мужчина уже отбывал наказание в одном из исправительных учреждения Красноярского края за совершение ряда особо тяжких преступлений, в том числе связанных с организацией незаконного вооруженного формирования. При этом он в присутствии других заключённых оправдывал деятельность международных террористических организаций и призывал к терроризму.

В отношении осуждённого было возбуждено ещё одно уголовное дело. В июле 2019 года Дальневосточный окружной военный суд приговорил его к 3,5 года лишения свободы в колонии строгого режима. Этот срок стал дополнительным к уже имеющимся у мужчины 24 годам лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года стало известно, что в Ростове-на-Дону житель Дагестана был признан виновным в оправдании терроризма и призывах к экстремистской деятельности. Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил его к трём годам колонии общего режима.

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