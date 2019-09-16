Якутск, , 06:25 — REGNUM Пропавшую 10 сентября в Амурской области несовершеннолетнюю девушку обнаружила полиция на 1055-м километре трассы «Лена» — она шла в сторону Якутска, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В разговоре с сотрудниками ГИБДД девушка призналась, что автостопом добирается в Якутск, чтобы попасть в музей мамонтов. Насколько эта версия действительна — предстоит выяснить правоохранительным органам и опеки. Пока же беглянку поместили в Хангаласский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа из Владивостока в Приамурье выехал парень на велосипеде. На связь не выходил и сестра объявила его в розыск.