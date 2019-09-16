Южно-Сахалинск, , 05:37 — REGNUM Ранее судимый житель Южно-Сахалинска смертельно ранил сотрудника Росгвардии за замечание о курении, сообщает 16 сентября пресс-служба регионального управления СК РФ.

Как стало известно, 23-летний сотрудник Росгвардии получил несколько несовместимых с жизнью ножевых ранений от 51-летнего ранее судимого местного жителя. Юноша скончался в карете скорой помощи.

Причиной конфликта стало замечание молодого человека о курении в неположенном месте.

Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение в умышленном причинении вреда здоровью, повлекшему смерть.

Следователи собирают доказательства и проводят необходимые следственные действия.