Южно-Сахалинск, 16 сентября 2019, 05:37 — REGNUM Ранее судимый житель Южно-Сахалинска смертельно ранил сотрудника Росгвардии за замечание о курении, сообщает 16 сентября пресс-служба регионального управления СК РФ.
Как стало известно, 23-летний сотрудник Росгвардии получил несколько несовместимых с жизнью ножевых ранений от 51-летнего ранее судимого местного жителя. Юноша скончался в карете скорой помощи.
Причиной конфликта стало замечание молодого человека о курении в неположенном месте.
Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение в умышленном причинении вреда здоровью, повлекшему смерть.
Следователи собирают доказательства и проводят необходимые следственные действия.