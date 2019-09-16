Биробиджан, 16 сентября 2019, 05:02 — REGNUM В Еврейской автономной области количество подтопленных домов сократилось до 137, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Под водой остаются 2 046 приусадебных участков, 3 801 дачный участок. Наводнение, вызванное длительными дождями, привело к подтоплению 56 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий и 16 км дорог на 31 участке.
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Как сообщало ИА REGNUM, в ЕАО продолжает ухудшаться гидрологическая обстановка — продолжается рост уровня грунтовых вод.