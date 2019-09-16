Канберра, , 04:55 — REGNUM Атакующая велосипедиста сорока стала причиной его смерти. О трагическом случае в Сиднее сообщает 16 сентября BBC.

Как стало известно, агрессивная птица набросилась на велосипедиста на юге Сиднея, в результате чего пожилой мужчина потерял равновесие и врезался в ограду парка.

При столкновении пенсионер получил серьезную травму головы, от которой, несмотря на усилия врачей, скончался позже в клинике.

Сообщается, что местный вид прыгающей сороки становится очень агрессивным в период размножения. Сообщения о нападении на человека периодически встречаются в СМИ, однако смертельных случаев раньше не регистрировалось.