Село Оймякон, Якутия, , 04:26 — REGNUM В Якутии, в понедельник, 16 сентября, возобновился поиск вертолёта, который пропал в Оймяконском районе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в МЧС республики.

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«Все силы спасателей приведены в готовность, вертолёт Ми-8 из Хабаровска находится в аэропорту Якутска. В поиске участвуют 4 воздушных судна Якутской территориальной подсистемы РСЧС с радиусом поисковых работ до 50 км от последней точки отслеживания», — пояснили в МЧС.

Пропавший вертолёт принадлежит ООО «Нера-Антагачан», которое занимается добычей руд и песков драгоценных металлов.

Спасатели добавили, что поисково-спасательные работы осложняются плохими метеоусловиями — туманно и пасмурно, местами идут дожди.

Как сообщало ИА REGNUM, вертолёт Eurocopter BO-105 должен был приземлится в Усть-Неру 14 сентября, но вдруг пилот перестал выходить на связь. Кроме пилота, на борту было два пасажира — рабочий и водитель.