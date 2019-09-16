Богота, , 04:17 — REGNUM В разбившемся на западе Колумбии самолете находились десять человек, семеро из них погибли, сообщает 15 сентября El Tiempo.

Трагедия произошла около 14:00 в воскресенье, 15 сентября, когда вылетевший из аэропорта Гильермо Валенсия самолет, рухнул на жилой район спустя несколько минут после взлета.

Власти подтвердили официально гибель пяти пассажиров и двух пилотов. Еще три человека (двое взрослых и ребенок младше 10 лет) доставлены в больницу.

Пока не известно, что стало причиной крушения летательного аппарата. На месте трагедии начато расследование.